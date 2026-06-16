Mbappé trascina la Francia: doppietta e Senegal battuto all’esordio
16/06/2026 | 23:05:30
La Francia parte bene, 3-1 al Senegal nel debutto ai Mondiali. Dopo un primo tempo molle, la Francia la sblocca nella ripresa, al 66′. Imbucata di Olise per il 10 della Francia: girata al volo da campione, stavolta il portiere non può nulla. All’82’ arriva anche il raddoppio. Giusto il tempo di prendere le misure: Rabiot fa scorrere la palla in profondità, il neo entrato supera Mendy e raddoppia il vantaggio della Francia. Nel recupero il Senegal accorcia le distanze Mbaye, ma un siluro di Mbappè al 96 ristabilisce le distanze.
foto x francia