Mbappé: “Superato Giroud? Sono contento di aver fatto un altro passo nella storia del mio paese”

18/06/2026 | 10:25:32

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese Kylian Mbappé, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Partenza lanciata? Non so se lanciata sia il termine giusto, ma è decisamente importante iniziare col piede giusto, serve a dare tranquillità a tutto l’ambiente. È solo la prima partita del girone, poi che la gente s’infiammi o che critichi conta relativamente, noi dobbiamo restare freddi, stoici, e continuare a fare ciò che dobbiamo fare. Superato il record di gol di Giroud? Già, e la cosa mi rende estremamente felice. Sono contento di aver fatto un altro passo nella storia del mio paese. Questo record era il mio obiettivo, ciò che cercavo, la cosa che volevo più di ogni altra. So perché l’ho ottenuto, quanto mi è costato. Ci sarà tempo per apprezzarlo appieno, riguardando indietro, ma ci tengo a dire un’altra cosa: io non sono qui per i record ma per aiutare la squadra e i compagni. Tutti insieme continueremo a provare a scrivere un’altra grande pagina della storia della nazionale francese”.

Foto: X Francia