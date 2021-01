Mbappé sul rinnovo: “Ci sto riflettendo, se firmo è per rimanere a lungo al PSG”

Kylian Mbappé è da tempo un sogno di mercato per il Real Madrid, ma non sarà facile che il francese lasci il PSG. L’attaccante ha parlato così ai media transalpini dopo la vittoria (con doppietta) contro il Montpellier: “Sto discutendo con il club per valutare bene il progetto. Sto riflettendo perché se firmo è per stare a lungo con il PSG. Sono molto felici qui, lo sono sempre stato, ma devo riflettere su cosa e dove voglio fare ciò che devo nei prossimi anni. Presto dovrà prendere una decisione, ma non voglio firmare un contratto e l’anno dopo andare via perché in realtà non volevo firmare. Se firmo è per restare, perciò sto riflettendo”.