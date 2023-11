Mbappé su Luis Enrique: “Le sue parole dopo il Reims? L’ho presa bene, io voglio sempre migliorare”

Nell’ultimo turno di Ligue 1, il PSG ha vinto 3-0 con tripletta di Kylian Mbappé in casa del Reims, eppure Luis Enrique non si è dichiarato soddisfatto, dicendo che si aspettava ancora molto di più dal suo attaccante. Una critica pubblica ripetuta 3 volte davanti ai titolari, poi in conferenza stampa, alla quale l’attaccante francese ha risposto oggi alla vigilia della gara con Gibilterra:

“Bisogna chiedergli il perché di questa uscita, ma l’ho presa bene, è un grande allenatore che ha molto da insegnarmi. Ma fin dal primo giorno gli ho sempre detto che non avrebbe avuto problemi, perché voglio sempre progredire. Ho sempre lavorato molto bene con i miei allenatori, sono esigente con me stesso. Non ho bisogno che qualcuno mi dica che sono il migliore per giocare bene”.

Foto: Pagina FB Mbappè