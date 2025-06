Mbappé: “Stagione in bianco al Real? Guardate le partite? Abbiamo vinto due trofei. E sul PSG…”

07/06/2025 | 21:15:01

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale per il 3°/4° posto di Nations League e ha discusso di diversi argomenti, tra cui la stagione amara in casa Real Madrid.

Queste le sue parole: “Stagione in bianco? Sei sicuro? Guardi le partite? Abbiamo vinto due titoli (Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale, ndr)”, ha dichiarato, prima di aggiungere: “Abbiamo perso alcuni titoli importanti, ma quest’anno è stato arricchente. Il fatto che il PSG vinca la Champions League senza di me non mi tocca, e questa è una cosa positiva. Sono un po’ più al centro dell’attenzione, il che è positivo. Ho invertito molte tendenze nella mia carriera; mi sono stati addossati molti pesi e sono sempre riuscito a liberarmene”.

Mbappé ha anche parlato del suo addio al PSG, vincitore della Champions League: “Me ne sono andato troppo presto? No. La mia storia era finita, doveva finire. Non provo rancore, ero arrivato alla fine del percorso. Avrei provato qualsiasi cosa ma il destino ha voluto che accadesse senza di me”.

Foto: Instagram personale