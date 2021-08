Mbappé: “Sono una star, ma non mi paragonerei mai a Messi e Ronaldo”

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha rilasciato un lunga intervista ai microfoni di Esquire in cui ha affrontato vari argomenti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Ronaldo e Messi

“Se dici a te stesso che farai meglio di loro vai oltre all’ego o la determinazione: è mancanza di coscienza. Sono giocatori incomparabili, che hanno demolito ogni statistica, che hanno avuto 10-15 anni straordinari. Nel tuo sport ti paragoni sempre ai migliori e credo che altri giocatori mi osservino. È un modo per migliorarsi e credo che la presenza di Messi sia servita a Ronaldo e Ronaldo è servito a Messi”.

Su Haaland

“È il suo secondo anno, è all’inizio. Sono felice per lui, per quel che sta facendo”.

Sulla sua posizione in campo e sul suo ruolo da star

“Pochi cambiano posizione come me. Prima c’era un numero nove, o un numero sette. Con tutta l’umiltà, non credo che tutti siano capaci di cambiare posizione così ogni anno e offrire grandi prestazioni ai massimi livelli. Non è una cosa caduta dal cielo. Io una stella? Credo di sì. Se la tua faccia si vede in tutte le parti della città, in tutte le parti del mondo, allora è sicuro. Essere una stella è uno status, ma non mi rende una persona migliore degli altri”.

Foto: Instagram Mbappé