Mbappé: “Sono un attaccante moderno, posso giocare ovunque. Non mi paragono a Messi e Ronaldo”

Kylian Mbappé, in una lunga intervista rilascia a Esquire, ha ammesso di non essere ancora il migliore al mondo e si è soffermato su Messi e Ronaldo. “Non sono solo io a saperlo. Lo sanno tutti. Se dici a te stesso che farai meglio di loro, è al di là dell’ego o della determinazione: è mancanza di consapevolezza. Quei giocatori sono incomparabili. Hanno infranto tutte le leggi della statistica. Hanno avuto 10 anni straordinari, 15“.

Poi sul suo ruolo. “Sono un attaccante moderno che può giocare ovunque. Posso essere 9, 11 o 7. Credo che il mio CV parli per me. Ho giocato da solo, a sinistra e a destra. E in tutta umiltà, non è da tutti cambiare così tanto posizione ogni anno e mantenere un certo livello di prestazioni ai massimi livelli. Sono riuscito a lavorare sui miei punti deboli, ma soprattutto a perfezionare i miei punti di forza”

Sulla rivalità con Erling Haaland (20 anni, attaccante del Dortmund). “E’ il suo secondo anno, stiamo iniziando a conoscerlo. Questo è l’inizio per lui. Sono contento per lui, contento di quello che sta facendo”.

FOTO: Twitter PSG