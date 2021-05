Mbappé: “Siamo una grande squadra, puntiamo a vincere l’Europeo. Pallone d’Oro? Sarebbe fantastico”

Uno dei protagonisti dell’Europeo sarà Kylian Mbappé. L’attaccante del Psg ha dichiarato ai microfoni di Lci, una trasmissione francese, di voler conquistare anche questa competizione dopo essere diventati campioni del mondo nel 2018: “Siamo una grande squadra. L’obiettivo per una nazione come la nostra, con una grande tradizione calcistica, non può essere altro che vincere. Dovremo onorare questa maglia e rendere orgoglioso il popolo francese. Siamo pronti a dare il 100% – ha detto Mbappé – vincere sarebbe un’impresa straordinaria. Credo sia il sogno di ogni calciatore, sicuramente è il mio. Siamo pronti. Abbiamo usato l’esperienza del 2018 per migliorare ulteriormente”.

Sul Pallone d’Oro: “Vincere il Pallone d’Oro sarebbe fantastico. Sono entrato 3 volte nella Top 10 negli ultimi tre anni. Vincerlo sarebbe un sogno ma viene prima la squadra. È l’obiettivo di ogni giocatore che aspira ad essere il migliore, e io sono tra quelli”.

Foto: L’Equipe