Mbappé si presenta: “Orgoglioso di essere un giocatore del club dei miei sogni. Non dirò altro altrimenti piango”

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le visite mediche di rito e la conseguente firma sul contratto che ha legato il campione francese al club spagnolo per i prossimi 5 anni, Kylian Mbappé è stato presentato al ‘Santiago Bernabeu’, di fronte a circa 85.000 persone. Ecco le sue prime parole da nuovo attaccante del Real Madrid:

“Buongiorno a tutti. Proverò a parlare in spagnolo per queste mie prime parole… E’ incredibile essere qui. Incredibile. Ho dormito per molti anni col sogno di giocare nel Real Madrid e oggi sono un ragazzo felice, il sogno si sta realizzando. Prima di tutto voglio ringraziare il presidente che fin dal primo giorno mi ha dato fiducia. Grazie, perché sono successe tante cose. Poi ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per farmi essere qua: abbiamo vinto, ora sono un giocatore del Real Madrid. E’ un giorno incredibile per me. Significa tantissimo per me essere qua, quindi grazie a tutti voi che siete qua allo stadio. L’affetto che mi dimostrate arriva direttamente al mio cuore quindi vi ringrazio. Ora ho un altro sogno: essere all’altezza della storia di questo club, il migliore del mondo. Posso dire che darò la vita per questo club, per questa maglia. Voglio anche mandare un messaggio ai bambini qua: ero come voi, avevo un sogno e oggi lo realizzo. Un solo consiglio per voi: con la passione ed i sogni potete realizzare tutto quello che volete. Ora sono io qua ma un giorno potrebbe toccare a voi. Sono emozionatissimo, le tappe per arrivare qua sono state tantissime e sono orgoglioso di essere un giocatore del club dei miei sogni e del club più importante del mondo. Ora non dirò altro altrimenti piango… Solo un Hala Madrid”.

Foto: Instagram Real Madrid