Mbappé si confessa: “A volte ho paura. Se fallisci come giocatore tutti ti mettono in dubbio”

Kylian Mbappé, giovane attaccante del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista a Der Spiegel. Il campione del mondo in carica ha parlato delle sue paure e del calcio. Il classe ’98 ha raccontato: ”A volte mi preoccupo e ho paura. Se fallisci come giocatore, sei in dubbio. Quando perdi una grande partita, la domanda sorge spontanea ed è sempre la stessa: è questa la fine? È stato bello, ma ora è finito! La cosa positiva è questa sensazione dura poco. Sai che questo non durerà a lungo, perché il bello del calcio è che non hai molto tempo per pensare e torni subito a giocare.A volte ho paura. Se fallisci come giocatore tutti ti mettono in dubbio” Sul Pallone d’Oro il francese ha decretato il suo vincitore: “Messi. Senza dubbio è stato il migliore individualmente in questo anno solare”.

Foto: lesfootballenfrance