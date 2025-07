Mbappé, semplice nostalgia o bordata social? Lo scatto pre-semifinale infiamma PSG-Real Madrid

09/07/2025 | 11:05:43

Nessuna parola, solo un’immagine. Alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ha scelto Instagram per lanciare un segnale enigmatico: una sua foto, di spalle, con la maglia del PSG, nel suo vecchio stadio, il Parc des Princes. Uno scatto che arriva proprio prima della sfida più attesa, quella contro il club che lo ha visto protagonista per sette stagioni. Nessun commento, ma il messaggio è arrivato forte: la rete si è subito accesa tra chi legge nel gesto un omaggio, chi una provocazione e chi, semplicemente, un ricordo personale.

Foto: insta mbappè