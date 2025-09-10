Mbappé: “Se fossi privo di passione, il mondo del calcio mi avrebbe disgustato da tempo”

10/09/2025 | 11:55:44

Archiviata la pratica Islanda ieri sera, con un gol, un assist e un primo posto in cassaforte con la sua Francia ai gironi di qualificazione ai Mondiali 2026, Mbappe ha concesso una lunga intervista a L’Equipe. Vi riportiamo i passaggi salienti, tra carattere, coraggio, denaro e il senso della vita: “Non ho mai voluto accettare il fallimento, quindi non mi dà fastidio essere criticato per questo. Sono molto esigente con me stesso, più della maggior parte delle persone, quindi la prendo con filosofia”. Sul denaro e l’influenza che ne può derivare: “Se può distruggere tutto? Sì, può. Più soldi hai, più problemi hai. Ci sono persone che non vedono che la tua vita sta cambiando; vogliono conservare l’immagine di quando eri un bambino, quando eri con loro… Ma tu non sei più lo stesso. Hai responsabilità, impegni, un lavoro e dei conti da rendere”. Sul senso della vita e il mondo del calcio: “Sono fatalista riguardo al mondo del calcio, ma non riguardo alla vita. La vita è magnifica. Il calcio è quello che è. Mi piace dire che le persone che vanno allo stadio hanno la fortuna di venire solo per vedere lo spettacolo, senza sapere cosa succede dietro le quinte. Sinceramente, se non avessi questa passione, il mondo del calcio mi avrebbe disgustato da molto tempo”.

Foto Instagram Real