Mbappé saluta Xabi Alonso: “Ti ricorderò come un manager con le idee chiare e che conosce il calcio”

12/01/2026 | 22:20:59

Mbappé saluta Xabi Alonso dopo la notizia della separazione con il Real Madrid. Il francese ha scritto un messaggio via social per il tecnico, sottolineando l’importanza del loro rapporto professionale: “È durata poco, ma è stato un piacere giocare per te e imparare da te. Grazie per avermi dato fiducia fin dal primo. Ti ricorderò come un manager con idee chiare e che conosce moltissime cose sul calcio”.
Foto: Instagram Real Madrid