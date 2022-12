Mbappé saluta il Mondiale: “Ci rivedremo”

La delusione di Mbappé per aver perso il Mondiale è tantissima. Il francese ha dato tutto pur di sfiorare l’incredibile rimonta, ma il destino non è stato dalla sua parte. I calci di rigore hanno premiato la carriera di Messi, regalandogli il trofeo che mancava alla sua bacheca, causando il pianto di Kylian Mbappé, che ha salutato la Coppa del Mondo con un post su Instagram dalla didascalia. “Ci rivedremo”. Poche parole che sanno di dolore e delusione per il fenomeno francese.

Foto: Instagram Francia