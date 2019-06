Mbappé saluta Buffon: “I tuoi consigli sono stati preziosi. Ti sarò per sempre grato”

Dopo l’annuncio del suo addio al Paris Saint-Germain, arrivano i saluti di Kylian Mbappé a Gigi Buffon. L’attaccante francese sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare così l’ex portiere della Nazionale: “Ho appena sentito la notizia. Giocare con te, anche se è stato solo un piccolo anno nella tua enorme carriera, è stato molto gratificante perché non penso di avere mai questa opportunità. Il tuo consiglio e il tuo buonumore sono stati preziosi per tutta la stagione. Mi hai portato così tanto in soli 12 mesi che ti sarò per sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande uomo di questo sport. Un enorme GRAZIE”.

Foto: Twitter ufficiale PSG