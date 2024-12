Il Real Madrid si prende anche la Coppa Intercontinentale: 3-0 in finale i messicani del Pachuca. A decidere il match le reti di Mbappé (37′), Rodrygo (53′) e Vinicius Jr (84′). Una vittoria storica per Carlo Ancelotti, che diventa l’allenatore più vincente della storia dei Blancos con quindici trofei in bacheca.

Foto: Instagram Real Madrid