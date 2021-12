Mbappé rivela: “Champions o Mondiale? Io voglio vincere tutto. Il mio futuro al momento non è la priorità”

La stella del Psg e della nazionale francese Kylian Mbappé si è concesso alla Gazzetta dello Sport affrontando vari temi, ecco le parole del fuoriclasse transalpino: “La Champions o il Mondiale? Io voglio tutto. Spero di trovare Verratti in Qatar, il Mondiale l’ha giocato nel 2014, era giovane. Merita un’altra chance“. Su Donnarumma: “Rappresenta il futuro ma anche il presente“. Sul suo futuro: “Il mio compito è quello di far parlare di me in campo, non fuori. Poi la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, per il momento non è questa la priorità“. FOTO: Twitter Mbappe