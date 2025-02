Mbappé risponde a Julian Alvarez. Termina 1-1 il derby di Madrid

Termina 1-1 il derby di Madrid al Santiago Bernabeu. Mbappé risponde a Julian Alvarez.

Al 35′ il vantaggio dei Colchoneros. Calcio di rigore che non fallisce Julian Alvarez. L’Atletico chiude avanti il primo tempo. Nella ripresa, al 50′ è Mbappé a portare il Real Madrid in parità e fare esplodere il Bernabeu. Gara palpitante, con occasioni per vincerla da entrambe le parti. Termina 1-2 e in vetta non cambia nulla. Il Real sale a 50 punti, l’Atletico a 49. Domani il Barcellona può accorciare.

Foto: sito Real Madrid