Mbappé: “Resto a Parigi, credo in questo progetto”

“Non ho dormito, siamo tutti storditi. Ma continuo a credere in questo progetto. Futuro? Il prossimo anno ci sarò, questo è sicuro”. Con queste parole la stella del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, Kylian Mbappé, cerca di riportare un po’ di tranquillità dopo l’eliminazione dalla Champions League. In un’intervista esclusiva a Telefoot l’attaccante prosegue: “Avevamo lavorato duramente per arrivare a questo punto. Siamo delusi ma cercheremo di rialzare la testa per terminare la stagione nel migliore dei modi. Dispiace perché lo stadio era pieno, i tifosi ci hanno sostenuto. Adesso ci saranno molte persone che dubiteranno ma io voglio continuare a credere in questo progetto. Dipende da noi: Lavorando tutti insieme, mettendoci in discussione e ponendoci le domande giuste, allora potremo costruire qualcosa di grande. Se siamo stati eliminati, è perché abbiamo sbagliato qualcosa. La colpa è solo nostra”.