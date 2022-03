Mbappé recupera, con il Real ci sarà. La prima pagina de L’Equipe: “Il ritorno del genio”

È il giorno di Real Madrid-Paris Saint Germain, la supersfida fra due pretendenti alla conquista della Champions League che si affronteranno questa sera per strappare un pass valido per l’accesso ai quarti di finale. Dopo l’1-0 ottenuto il terra francese, la formazione di Mauricio Pochettino appare favorita per il passaggio del turno, ma la gara del Bernabeu sarà comunque una battaglia e gli uomini di Carlo Ancelotti daranno l’anima per ribaltare il risultato.

La grande incognita degli ultimi giorni riguardava la possibile presenza di Kylian Mbappé, fuoriclasse dei parigini in dubbio a causa di un problema fisico. Nelle probabili formazioni pubblicate su L’Equipe, comunque, il calciatore è presente al centro dell’attacco insieme a Lionel Messi e Neymar. Il quotidiano ha aperto inoltre con una prima pagina che mette in primo piano il suo numero sette, con scritto: “Il ritorno del genio”.

Foto: Prima Pagina Equipe