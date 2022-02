Vicenda Mbappé: tensioni a pranzo tra PSG e Real. Le accuse di Leonardo

Come capita in occasione delle grandi sfide europee, le dirigenze di Paris Saint Germain e Real Madrid sono state insieme a pranzo nel giorno che si concluderà con l’ottavo di finale in programma al Parco dei Principi. L’evento si è svolto al ristorante Pavyllon, sugli Champs-Elysees, alla presenza dei due presidenti, Florentino Perez e Nasser Al Khelaifi. L’incontro inizialmente era previsto lunedì sera al ristorante Guyana Savoy, ma il PSG ha modificato orario e luogo senza fornire agli ospiti alcune motivazione. Alla base di tutto ci sarebbe la corte degli spagnoli nei confronti di Mbappé (che peraltro potrebbe aver trovato l’accordo con i Blancos) e le posizioni diverse in ottica Superlega. E, proprio in virtù di ciò, il pranzo non si è svolto in un clima sereno. Come riportato da As, infatti, inizialmente sono arrivati Leonardo e Al Khelaifi, poi Sanchez e Butragueno per il Real. Perez è arrivato ben quaranta minuti dopo Leonardo e a quel punto le tensioni si sono materializzate. Il direttore sportivo parigino avrebbe accusato il Real Madrid di avere contattato il calciatore quando non aveva il diritto di farlo e, dal canto loro gli spagnoli hanno evitato di rispondere tentando di ricucire lo strappo che il caso Mbappé ha lasciato. L’obiettivo è quello di mantenere i rapporti visto che Perez vuole portare avanti la Superlega e non può fare a meno dell’appoggio del PSG e del suo numero uno, tra l’altro presidente dell’ECA.

Foto: sito ufficiale Psg