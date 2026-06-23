Mbappé: “Ora mi sento in forma, l’infortunio a Madrid è stato serio”

23/06/2026 | 11:59:53

Al termine della partita con l’Iraq, che lo ha visto assoluto protagonista, Mbappé ha parlato del suo periodo di forma incredibile, dopo l’infortunio in campionato: “Al Real ho avuto un infortunio serio. Mi sono ripreso e piano piano sono rientrato in condizione fisica e mentale. Questo è solo l’inizio sappiamo che abbiamo ancora molto da fare”. Il fenomeno francese, che fin qui sta disputando un mondiale ottimo, rimane concentrato sull’obiettivo comune: “Non penso al titolo di miglior marcatore. La cosa più importante è essere una squadra forte con molte risorse. Se vogliamo arrivare fino in fondo saremo messi alla prova e dobbiamo essere pronti”.

Foto: X Francia