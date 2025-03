Mbappé: “Numeri migliori di CR7 e Ronaldo? Non significa che sia superiore”

Il Real Madrid vince in rimonta per 2-1 sul Villarreal e rilancia le proprie ambizioni di vittoria della Liga. Decisivo, ancora una volta, Kylian Mbappé che ha realizzato una doppietta, portando il suo score stagionale a 30 reti, delle quali 20 solo in campionato. Statistiche alla mano il francese in questa stagione sta viaggiando ad un ritmo anche migliore di Ronaldo (il Fenomeno) e quasi anche di Cristiano Ronaldo: “Sono leggende che hanno segnato un’epoca” – riporta Marca – “, ma alla fine è tutta una questione di numeri. Se segno molti più gol di Ronaldo e Cristiano, non significa che sono migliore. La cosa più importante è aiutare e vincere titoli. Segnare gol è importante, ma ne vale la pena solo se vinciamo la Liga, la Coppa del Re e la Champions League”.

Foto: Instagram Real Madrid