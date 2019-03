Mbappé, numeri da urlo: 50° gol con il Psg, Tuchel vola a +20 in classifica

Kylian Mbappé trascina il Psg in Ligue 1. La squadra di Tuchel vince in rimonta sul campo del Caen grazie alla doppietta del gioiello classe ’98. L’attaccante regala la 23esima vittoria in 26 incontri di campionato ai parigini, che allungano in classifica di Ligue 1 a quota 71, con 20 punti di vantaggio sul Lille secondo. Per Mbappé, sempre più capocannoniere, si tratta del 24° sigillo in campionato. In totale fanno 50 reti con la maglia del Psg, più 28 assist, in appena 76 presenze. Tradotto: Mbappé ogni 76,7 minuti di gioco è coinvolto in prima persona in un gol del club parigino. Numeri da urlo che certificato la crescita esponenziale del prodigio ex Monaco.

Foto: Twitter ufficiale Psg