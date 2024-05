Mbappé, numeri da re al PSG: 255 gol in 306 partite

”È dura, dura e non pensavo sarebbe stato così difficile annunciare di lasciare il mio paese e la Ligue 1. Però ne ho bisogno, una nuova sfida dopo sette anni”. Così, Kylian Mbappé ha annunciato la sua decisione di lasciare il Paris Saint-Germain. Arrivato nel 2017 dal Monaco per 145 milioni di euro più 35 di bonus. Tre le Coppe di Francia, due coppe di Lega, quattro le Supercoppe vinte. Anche grazie ai suoi tantissimi gol: 255 in 306 partite ufficiali, una straordinaria media di 0,83 marcature a gara. Si chiude così un’era. La grande assente nel palmares di Mbappé, però, è la Champions League.

Foto: Twitter PSG