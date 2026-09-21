Mbappè: “Non vincere il Pallone d’Oro sarebbe una delusione, sono stato il migliore in tutte le competizioni”

21/09/2026 | 23:25:28

Parlando a RFI, Kylian Mbappè è tornato a parlare della questione Pallone d’Oro: “Ho avuto un anno fantastico a livello individuale, so che questo è il criterio più importante per il Pallone d’Oro. Sono stato il migliore in tutte le principali competizioni. Penso che possa essere un buon anno per me, ho un buon presentimento! Il Pallone d’Oro è mai stato così aperto? È quello che si dice, sì, non conosco tutta la storia del Pallone d’Oro. È piacevole da guardare, da partecipare, e penso che intrattenga il pubblico! Sarò deluso, ovviamente, se non lo vincerò: un concorrente è sempre deluso quando non vince. È soprattutto il mio spirito competitivo che ne risentirà”.

Foto: X Francia

