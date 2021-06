Mbappé: “Non so ancora se il Psg è il posto giusto per me. Non ho fretta di decidere il mio futuro”

Kylian Mbappé, attaccante del Psg e della Nazionale francese, nel corso di un’intervista a France Football si è soffermato sul suo futuro. “Devo prendere la decisione giusta. Sono in un buon posto dove sono felice, ma è il posto giusto per me? Non ho ancora quella risposta. Non ho fretta, devo darmi tutte le possibilità per prendere la decisione giusta, che non è facile”.

FOTO: Twitter PSG