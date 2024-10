Mbappé non prenderà parte alle gare di Nations League

Nel pomeriggio, il commissario tecnico Didier Deschamps, diramerà la lista di convocati della Francia per le gare di Nations League con Israele e Belgio. Secondo L’Equipe, Kylian Mbappé rimarrà in Spagna per recuperare la forma fisica, dopo l’assenza per infortunio delle ultime settimane. Deschamps dovrà quindi fare a meno della stella del Real Madrid, oltre che di Griezmann, che negli scorsi giorni ha comunicato il suo addio alla Nazionale.

Foto: X Euro 2024