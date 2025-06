Mbappè: “Non me ne sono andato presto dal PSG, la storia era finita. Hanno meritato la Champions”

07/06/2025 | 17:00:58

Intervenuto in conferenza stampa, l’asso della Francia Mbappè ha parlato anche del trionfo in Champions del suo vecchio club: “Il PSG ha avuto così tanti anni in cui ha faticato, io ho conosciuto le diverse fasi. Sono stati la squadra migliore d’Europa: 5-0 in finale, non ricordo di aver visto una cosa del genere ai massimi livelli. Ora diventeranno la squadra che tutti vogliono battere. Non me ne sono andato troppo presto. La mia storia con il PSG era finita. Non c’è amarezza, né rimpianti. È destino. Ho provato di tutto, evidentemente doveva succedere senza di me”.

Foto: Instagram Real Madrid