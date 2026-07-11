Mbappé: “Non è la Francia più forte in cui ho giocato ma è quella con il maggior potenziale. Contro la Spagna andremo in cerca di rivincita”

11/07/2026 | 11:00:57

Il capitano della Nazionale francese Kylian Mbappé ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Non è la Francia più forte in cui ho giocato. Non ancora. Cosa manca? Sono stato campione e vicecampione del mondo, mentre questa Francia è solo quella con il maggiore potenziale. Fa sognare. Ma le squadre più forti sono quelle che vincono. Fino a prova contraria, accanto a me non vedo ancora una Coppa del Mondo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Ma arrivati qui conta di più quello che stiamo dimostrando. Non è la paura degli avversari a farti vincere. Perché siamo così forti nei momenti difficili come contro il Marocco o il Paraguay? Prima di tutto: giochiamo con passione. La passione di rappresentare la Francia, e di giocare un Mondiale con questa maglia. Non esiste niente di più forte. Nel gruppo ne siamo perfettamente consapevoli e cerchiamo di insegnarlo anche ai più giovani. Siamo una squadra e un Paese con una storia importante nella Coppa del Mondo. I giovani devono conoscerla e sapere che cosa significa sostenere la pressione di giocare per la Francia. Se avrei preferito il Belgio in semifinale? Con la Spagna andremo noi in cerca di una rivincita. Se fosse stato il Belgio, sarebbero stati loro a volerla”.

Foto: X Francia