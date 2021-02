Mbappe: “Neymar? Un bravo ragazzo, lontano dalla figura che gli disegnano. Mi ha aiutato molto”

Intervistato da France Football, Kylian Mbappé ha elogiato il suo amico e compagno di squadra Neymar: “Può fare tutto. È il migliore del mondo. Quando è arrivato a Parigi abbiamo capito subito di cosa era capace. Neymar capisce tutto sul campo, ha un istinto che gli fa notare tutto in una sola volta. Ho sempre creduto che i grandi giocatori siano fatti per giocare insieme e questo è stato vero per noi. Dal momento in cui sono arrivato al Psg i nostri status sono stati stabiliti: Neymar è il cuore del progetto e io sono qui per aiutarlo. Questo perché quando sono arrivato al Psg ero solo una stella nascente e avevo bisogno di confermare le mie capacità sul campo. E’ un bravo ragazzo. Davvero. Lontano da quella figura che gli disegnano attorno da arrogante. Non dimenticherò mai come mi abbia aiutato nei miei primi giorni. Quando hai 18 anni e arrivi in ​​un grande spogliatoio, non è mai facile”.

Foto: L’Equipe