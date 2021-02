Al termine della gara vinta con il Marsiglia, Kylian Mbappé, ha parlato del compagno di squadra Neymar e del suo futuro: “Tutti conoscono la sua importanza e che un giocatore come Neymar voglia restare al PSG è un’ottima notizia per noi. Spero che possa scrivere la storia del club per molti anni. Lui e il club se lo meritano”.

Foto: Twitter uff. PSG