Mbappé: “Neymar e Cavani? Ottimo rapporto. Il fallo di Edi? Solo uno scontro di gioco…”

Kylian Mbappé, stella e attaccante francese, alla vigilia dell’amichevole contro l’Uruguay ha parlato in conferenza stampa della lite tra Neymar e Cavani dopo un fallo del Matador ai danni del brasiliano avvenuto nei giorni scorsi: “Tra loro c’è un ottimo rapporto. Non è successo niente, il fallo di Edi è stato solo un normale scontro di gioco. Entrambi stavano difendono il loro Paese e avevano ragione. A Neymar ho mandato il video del fallo di Cavani su di lui e sta ancora ridendo. Questo episodio non impedirà loro di grandi ancora cose con il Psg”.

Foto: Mbappé Twitter personale