Mbappé: “Nel 2014 rifiutai il Real Madrid. I miei genitori volevano che iniziassi la mia carriera in Francia”

Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista a L’Obs in cui ripercorre le tappe della sua carriera ricordando il suo periodo a Madrid nel 2014. Mbappé, infatti, ha visitato Madrid sette anni fa e ha avuto l’opportunità di toccare con mano le strutture del club spagnolo. Inoltre, ha potuto salutare il suo idolo, Cristiano Ronaldo, e lo stesso Zidane. Mbappé ha raccontato di quel periodo: “I miei genitori volevano che iniziassi la mia carriera in Francia, per essere educato in Francia. Per giocare a calcio, ma anche per continuare la mia formazione. Andare in Spagna, anche con Zidane, era troppo per me, era un altro paese, un’altra cultura… “.

Foto: As