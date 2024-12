Mbappé: “Mi assumo tutte le responsabilità. Dispiace per l’errore. Dimostrerò il mio valore”

Il Real Madrid è uscito sconfitto dalla sfida con l’Athletic Bilbao per 2-1. Pesa come un macigno un errore di Kylian Mbappè che ha fallito un calcio di rigore.

L’asso francese ha così espresso il suo stato d’animo sui social: “Risultato negativo. Un grave errore in una partita in cui ogni dettaglio conta. Me ne assumo la piena responsabilità. Un momento difficile, ma è il momento migliore per rischiare la situazione e mostrare chi sono”.

Foto: sito Real Madrid