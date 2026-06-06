Mbappè: “Messi talento e Ronaldo lavoratore instancabile? Chi lo dice non ha mai giocato a calcio”

06/06/2026 | 15:40:21

Kylian Mbappè ha concesso un’intervista a Sportweek: “Per me è un orgoglio poter indossare la maglia della Francia ed essere il capitano della squadra. Partiamo con grandi speranze sapendo che la gente si aspetta tanto da noi, perònon dobbiamo commettere l’errore di vincere il Mondiale prima di scendere in campo perché sappiamo che tutti vogliono tornare a casa con la Coppa. Record di goal? Io non ci penso perché per me questa è una cosa surreale. Lo so che la gente ne parla, ma io non ci faccio caso. Per me il Mondiale è il torneo delle stelle, e pensare che a 27 anni possa ambire a essere il massimo goleador nella storia della competizione è surreale, ripeto. E anche qualcosa che vedo molto lontano. Penso solo a come posso aiutare la mia squadra”. Intervistato da Sorare, Mbappè ha parlato anche di Messi e Ronaldo: “Messi talento puro e Ronaldo solo duro lavoro? Dimmi che Cristiano non ha talento o che Messi non è un lavoratore instancabile. Solo chi non ha mai giocato può dire una cosa del genere. E’ molto semplice”.

Foto: insta mbappè