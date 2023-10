Mbappé manda segnali al Real Madrid all’uscita dalla cerimonia del Pallone d’Oro

Non si toglie mai dalle telecamere quando vuole mandare messaggi chiari. L’anno scorso, a febbraio, Kylian Mbappé rispose a un tifoso che gli chiese se ci fosse la possibilità di vederlo in Italia, e le parole in francese furono: “Se vengo, è solo per il Milan”. Quest’anno, dopo la cerimonia che ha consegnato l’ottavo Pallone d’Oro a Messi, il campione francese non ha rilasciato dichiarazioni ma ha fatto intendere parecchio con un solo gesto. Alla domanda di un giornalista spagnolo durante una ripresa di Chiringuito TV: “Vieni a Madrid l’anno prossimo?”, l’attaccante del PSG ha risposto con un lungo sorriso e un’espressione che era tutto un programma, come se fosse quasi scritto. Non si sa quale sia ad oggi il futuro di Mbappé, ma una cosa è certa, la voglia di Real per il francese non è più un mistero.

Foto: Twitter PSG