Mbappé: “La mia priorità è l’Europeo, non penso al futuro. Giroud? Tutto dimenticato, adesso abbiamo un obiettivo comune”

In casa Francia, negli ultimi giorni, ha tenuto banco il caso relativo al piccolo screzio avuto tra Mbappé e Olivier Giroud. L’attaccante del Psg, nel corso di un’intervista a TF1, ha voluto rassicurare tutti. “Certo che è dimenticato. Nella vita, non dovresti rimanere così, dispiaciuto per te stesso. Abbiamo un obiettivo comune e avremo bisogno di lui come gli altri 25 giocatori. Non abbiamo tempo per lasciare da parte i giocatori per via di alcune sciocchezze”.

Poi, nel corso di un’intervista a Rtl, Mbappé ha parlato anche del suo futuro. “Il Paris Saint-Germain non è assolutamente la mia priorità in questo momento, penso solo alla Francia e a questo Europeo. È una grande competizione, quindi sono concentrato al 100% su questo”. Infine sull’approdo al Paris Saint-Germain del centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. “E’ davvero un bravo giocatore. Sono molto contento che venga. È stata una grande opportunità che il club ha colto, hanno lavorato davvero bene”.

FOTO: Twitter ufficiale Psg