Mbappé: “Io più forte di CR7? No. Lui ha fatto la storia. Ci vuole rispetto”

Intervistato da La Bild, il fuoriclasse della Francia e del PSG, Kylian Mbappè, ha parlato del suo idolo CR7, rispondendo alla domanda se si sentisse migliore del portoghese.

Queste le sue parole: “Io migliore di Ronaldo? No, ci vuole rispetto. Lui ha fatto così tanto nel calcio che non sarebbe un bene fare paragoni. Ci sono pochi calciatori come lui, solo guardandolo ho imparato molto. Voglio lasciare un segno nel calcio allo stesso modo? Certo. Questo è il motivo per cui gioco a calcio. Voglio anche portare allegria agli spettatori, in tutto il mondo. E vincere titoli durante questo percorso, chiaramente”.

Foto: AS