Mbappé: “Sono maturato come capitano. Deschamps? Mi auguro una cosa per lui”

04/09/2025 | 19:20:25

Nel corso della conferenza di presentazione del prossimo match della Francia, la superstar francese Kylian Mbappé ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della stampa presente: “Ho più esperienza, sono passati tre anni. Sono maturato come capitano, comprendo meglio certe dinamiche. Cerco di essere diplomatico, aiutare i compagni in molti aspetti della vita di squadra, dare libertà e responsabilità a chi ora è un peso massimo dello spogliatoio e valorizzare ogni compagno”. Sul ct Deschamps: “È un monumento del calcio francese. Il suo curriculum parla da solo, ha lasciato il segno come giocatore e allenatore. Ha riportato la nazionale francese al centro della scena. Gli siamo eternamente grati. Ha contribuito alle due stelle che abbiamo. Ora, secondo lui, sarà la sua ultima stagione. Speriamo che la chiuda felice con la Coppa del Mondo in mano”.

Foto: Instagram Francia