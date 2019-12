Mbappé: “Io e Neymar mai rivali, è lui la superstar. Ora voglio Europeo e Olimpiadi”

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha rilasciato un’intervista a France Football, dopo essere stato nominato il giocatore francese dell’anno: “La gente pensa che Kylian sia cambiato. Ma questo non è vero. Gioca per essere decisivo e importante per la sua squadra. A 17-18 anni, però, devi rispettare una certa forma di gerarchia e dare la palla al più forte. Ora, la palla mi viene data e ne approfitto di più perché l’ho dimostrato. Questo è tutto“.

Duello con Messi per la Scarpa d’Oro

“Ho cercato di superare me stesso, ma di fronte c’era un cliente difficile come Messi. Ne ho messi due, lui ne ha messi tre; ne ho messi tre, ne ha messi quattro! È stato così folle che ne ho parlato con Ousmane (Dembélé, compagno di squadra dell’Argentina al Barça): “Non è possibile, lo fa apposta? Guarda il numero di goal segnati? “”Certo che ti sta guardando! “Mi sono detto:” “Ah sì, comunque, Messi mi sta guardando … “È lusinghiero vedere che tale il giocatore non ti trascura”.

Il rapporto con Neymar

“Quando sono arrivato a Parigi, non c’è stato alcun dibattito. Era lui (Neymar) la superstar, io l’aiutante. Si infortuna, manca la sua Coppa del Mondo e io la vinco. E lì cominciano a venire fuori storie sulla nostra presunta rivalità, sulla mia volontà di prendere il suo posto. Sono rimasto scioccato nel sentire tutto questo. Quando sono tornato al Camp des Loges nell’agosto 2018, la prima cosa che ho fatto è stata catturare “Ney” per dirgli: “Potresti aver perso la tua Coppa del Mondo … E così tanti meglio per noi. Ma non preoccuparti, non camminerò sulle tue aiuole qui“. Quest’anno “giocherò” con il pallone da calcio francese perché non sei in gara, ma ti assicuro che non voglio prendere il tuo posto, puoi tenerlo. Sono sempre qui per aiutarti”.

Olimpiadi

“Olimpiadi? Ovviamente voglio andare, ma se il mio club, che è il mio datore di lavoro, non vuole che io vada, non andrò a scontrarmi. Ne parleremo presto con Leo (Leonardo). Didier Deschamps è stato categorico: non sarà mai a scapito dell’Europeo. L’ho rassicurato dicendogli che volevo anche competere nell’Europeo”.

Foto: PSG