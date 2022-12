Mbappé in cerca di rivalsa: torna subito ad allenarsi a Parigi

Kylian Mbappé, sebbene a soli 24 anni abbia già disputato due finali di un Mondiale, non ha digerito la sconfitta contro l’Argentina, che non gli ha permesso di vincere la seconda Coppa del mondo in 4 anni. Contro ogni pronostico, al rientro dal Qatar, Kylian non è andato in vacanza fino a fine anno, come la maggior parte dei giocatori che hanno disputato il Mondiale, ma è tornato ad allenarsi con il PSG. Il francese è già a Camp de Loges per allenarsi sotto la guida di Cristophe Galtier, dimostrando quanta fame di vittoria abbia dopo aver perso in finale un Mondiale che lo ha visto protagonista.

Foto: Instagram Francia