Mbappé: “Il record di gol? Messi segnerà, su questo non ho dubbi. Avrei preferito non diventare il miglior marcatore e poter giocare la finale”

19/07/2026 | 14:00:31

Il capitano della Nazionale francese Kylian Mbappé ha parlato ai microfoni di M6 al termine della partita persa contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“Ci sono state due fasi molto diverse. Nel primo tempo, capisco perché qualcuno potrebbe dire che è stata una farsa, che non abbiamo rispettato la maglia. Direi che siamo stati più umani. Purtroppo, eravamo completamente storditi. Ci siamo svegliati di soprassalto. Nel secondo tempo, siamo tornati a essere giocatori di alto livello. Siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare: vincere il secondo tempo, ma alla fine non abbiamo vinto la partita. È un peccato soprattutto per il commissario tecnico. Volevamo fare qualcosa per lui, ma purtroppo il primo tempo dà l’impressione che lo abbiamo deluso. Ma non era questo ciò che volevamo trasmettere. Questo è il calcio; vogliamo ringraziare il mister per tutto quello che ha fatto. Questa partita non offuscherà la leggenda di Didier Deschamps. Il record di gol? Messi segnerà in finale, su questo non ho dubbi. Io cerco soltanto di aiutare la mia squadra a vincere. Segnare tanti gol in un Mondiale ti aiuta a crescere sotto certi aspetti. Avrei preferito non diventare il miglior marcatore di sempre e poter giocare la partita di domani. È un traguardo importante per la mia eredità sportiva, ma oggi non è la prima cosa a cui penso”.

Foto: X Francia