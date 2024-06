Mbappé al Real: “È un sogno diventato realtà, nessuno può capire quanto sia emozionato”

Kylian Mbappè è un nuovo giocatore del Real Madrid. Sui propri profili social il francese ha manifestato così la propria gioia per questo obiettivo a lungo inseguito e infine centrato: “Un sogno diventato realtà. Sono così felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni. Nessuno può capire quanto io sia emozionato in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto. Hala Madrid!”.

Foto: Instagram Mbappé