Mbappé: “Il prossimo anno sogno di vincere Mondiale e Champions. Verratti e Donnarumma sono giocatori fantastici”

Kylian Mbappé, premiato ai Globe Soccer Award come “Giocatore dell’anno”, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei prossimi obiettivi: “Dopo una grande stagione a livello individuale, spero di fare meglio con il PSG e con la Francia nella stagione in corso e in quella ventura. Non devo chiudere gli occhi per dire cosa sogno per il prossimo anno: vincere Mondiale e Champions. Donnarumma e Verratti sono persone incredibili e giocatori fantastici. Sono importanti per noi. Verratti sono tanti anni che è qui ed è forse il miglior centrocampista del mondo. Gigio è il futuro per quanto riguarda il ruolo di portiere”.

FOTO: Twitter PSG