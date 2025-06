Mbappé: “Il Pallone d’Oro non dipende da me, io posso decidere solo la Scarpa d’Oro”

08/06/2025 | 21:15:24

Durante l’intervista concessa a RMC Sport, il centravanti del Real Madrid e della Nazionale francese Kylian Mbappé ha così parlato del Pallone d’Oro: “Sono un contendente per il Pallone d’Oro? Ho la mia opinione, ma non conta molto. L’unico premio che posso influenzare è la Scarpa d’Oro, perché quello dipende dai miei piedi. Il Pallone d’Oro non dipende da me”.

Foto: Instagram Real Madrid