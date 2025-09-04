Mbappé: “Il modulo della Francia non mi limita. Calendario fitto? Capisco i tifosi, ma serve più recupero”

04/09/2025 | 19:05:29

Nel corso della conferenza di presentazione del prossimo match della Francia, la superstar francese Kylian Mbappé ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della stampa presente: “Il sistema della Francia non mi limita, posso giocare in qualsiasi modulo. Ma credo che dia molto in termini di mobilità offensiva, a seconda dei profili. I giocatori si muovono costantemente; cerchiamo di mantenere una posizione, ma non è mai fissa. Questo ci permette di creare molte occasioni e fluidità offensiva. Negli ultimi match siamo stati capaci di creare opportunità e essere pericolosi, ma questo comporta rischi per equilibrio e difesa. Abbiamo subito troppi gol e concesso troppe occasioni nell’ultima convocazione. Cinque gol contro la Spagna, contro la Germania avremmo potuto subirne tre o quattro”. Sui problemi di calendario: “Non so se siamo pronti a giocare una stagione da 60 partite. Dalla mia esperienza, vedo molti match e non ricordo nessun giocatore che abbia disputato 60 partite di alto livello. C’è sempre un livello base da mantenere. Ho visto giocatori considerati i migliori di sempre e altri meno, ma mai qualcuno che abbia giocato 60 partite al massimo livello. Ci saranno sempre gare in cui rendi un po’ meno. La scorsa stagione ho avuto una gastroenterite, un vero caos totale. Abbiamo giocato troppo? Non credo più sia necessariamente così. Il dibattito c’è, ma la risposta è sempre ‘facci giocare perché guadagniamo molti soldi’. Capisco le persone sui divani che vogliono vedere tanti match, ma serve più recupero, non più partite. Ho visto squadre tornare ad allenarsi mentre noi eravamo ancora al Mondiale per Club“.

Foto: X Euro 2024

