Mbappé: “Il mio ginocchio sta benissimo. Sono state dette troppe falsità”

23/03/2026 | 22:37:04

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, ha parlato a Footmercato, tranquillizzando sulle sue condizioni fisiche.

Queste le sue parole: “Il mio ginocchio? Sta benissimo. So che ci sono state molte speculazioni, molte cose dette, ma nessuna è vera. Questa è la vita di un atleta di alto livello e di un personaggio pubblico, si possono dire cose senza verificarle, e non importa, non ci sono mai ripercussioni. Ci sono abituato. Ma va tutto bene, sono guarito al 100% e ho avuto la fortuna di ricevere la diagnosi giusta trovando poi il piano migliore per tornare al massimo della forma ed essere pronto per il finale di stagione con il Real Madrid e il Mondiale con la Francia”.

Foto: sito Francia