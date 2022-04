Mbappé: “Il mio futuro? Non ho ancora deciso, ma ci sono nuovi elementi”

Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la netta vittoria ottenuta dal suo Paris Saint-Germain contro il Lorient (nel corso della quale ha anche segnato una doppietta), Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo futuro, come raccolto da L’Equipe: “No, non ho deciso. Sono calmo. Voglio prendermi il tempo necessario perché non voglio sbagliare. Sto riflettendo perché ci sono nuovi elementi, tante cose e nuovi parametri. Se è possibile che io resti al PSG? Certo.

Avere l’affetto delle persone qui è sempre stato bello. Li ringrazio per questo. Un intero stadio che urla il tuo nome, non è cosa da poco. Io, Messi e Mbappé in gol nella stessa partita per la prima volta? Non sarà l’ultima“.

