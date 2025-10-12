Mbappé: “Il mio compito come capitano della nazionale è quello di unire il gruppo. A chi mi ispiro? Sergio Ramos, lui era un vero capitano”

12/10/2025 | 16:40:49

L’attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, ha parlato in un’intervista a Téléfoot in vista del match contro l’Islanda, al quale però non prenderà parte. Queste le sue parole:

“Il mio ruolo da capitano? Il mio compito è quello di unire il gruppo. È fantastico avere questa opportunità e responsabilità all’interno di un gruppo che si è evoluto negli ultimi anni. Funziona sempre quando do consigli ai miei compagni di squadra. A chi mi ispiro come capitano? Sergio Ramos era un vero capitano: anche nella vita, nello spogliatoio, era sempre presente per tutti. Anche se non lo era ufficialmente al Paris Saint-Germain, si comportava come tale. Marquinhos incarna perfettamente la leadership del PSG. Ho avuto molti capitani anche nella nazionale francese: Lloris è stato un capitano eccellente, un vero collante per il resto della squadra. Si è sempre comportato in modo esemplare. È una persona che mi ha ispirato molto”.

Foto: Instagram Real